Про це згодом повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, обійшлося без поранених та загиблих.

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Що відомо про атаку

Нагадаємо, напередодні Повітряні сили писали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу. Пізніше – про рух швидкісної цілі на Сумщині в напрямку Полтавщини.

До слова, вночі 8 лютого у Сумах також чули вибух, уже після попередження про небезпеку ударних БпЛА.

А 6 лютого близько 23:20 росіяни скинули, за попередніми даними, 3 керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок у селі Миропілля Сумського району. Окрім того, тоді ворог обстріляв область із мінометів, відомо про щонайменше 3 цивільних жертв.