Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Повітряні сили.

До теми У Луцьку чули вибухи під час тривоги через "Шахеди"

Що відомо про вибухи у Запоріжжі та Сумах

У Сумській області повітряну тривогу оголосили ще о 13:54. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– написали військові.

Пізніше Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу. Далі військові написали про рух швидкісної цілі на Сумщині в напрямку Полтавщини.

О 15:56 у самих Сумах чули вибух.

"У Сумах було чутно звук вибуху", – написали кореспонденти Суспільного.

У Запорізькій області тривогу оголосили о 15:25. Місцеві моніторингові телеграм-канали писали про пуски КАБів на місто.

Близько 15:57 у Запоріжжі почули гучні вибухи. Через кілька хвилин стало відомо, що ворожі борти відлетіли від точок запуску КАБів.

Варто наголосити, що о 15:55 Повітряні сили також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Київській (без Києва), Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

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