Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Повітряні сили.
До теми У Луцьку чули вибухи під час тривоги через "Шахеди"
Що відомо про вибухи у Запоріжжі та Сумах
У Сумській області повітряну тривогу оголосили ще о 13:54. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
– написали військові.
Пізніше Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу. Далі військові написали про рух швидкісної цілі на Сумщині в напрямку Полтавщини.
О 15:56 у самих Сумах чули вибух.
"У Сумах було чутно звук вибуху", – написали кореспонденти Суспільного.
У Запорізькій області тривогу оголосили о 15:25. Місцеві моніторингові телеграм-канали писали про пуски КАБів на місто.
Близько 15:57 у Запоріжжі почули гучні вибухи. Через кілька хвилин стало відомо, що ворожі борти відлетіли від точок запуску КАБів.
Варто наголосити, що о 15:55 Повітряні сили також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Київській (без Києва), Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
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