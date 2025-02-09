Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и Воздушные силы.

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Что известно о взрывах в Запорожье и Сумах

В Сумской области воздушную тревогу объявили еще в 13:54. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– написали военные.

Позже Воздушные силы написали об угрозе применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога. Далее военные написали о движении скоростной цели в Сумской области в направлении Полтавской.

В 15:56 в самих Сумах слышали взрыв.

"В Сумах был слышен звук взрыва", – написали корреспонденты Суспильного.

В Запорожской области тревогу объявили в 15:25. Местные мониторинговые телеграм-каналы писали о пусках КАБов на город.

Около 15:57 в Запорожье услышали громкие взрывы. Через несколько минут стало известно, что вражеские борта отлетели от точек запуска КАБов.

Стоит отметить, что в 15:55 Воздушные силы также сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Киевской (без Киева), Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

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