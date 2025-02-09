Об этом впоследствии сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь, передает 24 Канал. По предварительной информации, обошлось без раненых и погибших.

Смотрите также В Сумах и Запорожье прогремели взрывы: во многих областях угроза вражеской баллистики

Что известно об атаке

Напомним, ранее Воздушные силы писали об угрозе применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога. Позже – о движении скоростной цели из Сумской области в направлении Полтавской.

К слову, ночью 8 февраля в Сумах также слышали взрыв, уже после предупреждения об опасности ударных БпЛА.

А 6 февраля около 23:20 россияне сбросили, по предварительным данным, 3 управляемые авиационные бомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом в селе Мирополье Сумского района. Кроме того, тогда враг обстрелял область из минометов, известно о по меньшей мере 3 жертвах.