Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Атака на Сумы

Поздно вечером 7 февраля Россия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". На Сумщине тревогу из-за угрозы ударных БПЛА объявили еще в 18:48.

Воздушные силы в 00:10 предупредили о группах БПЛА на западе и юго-востоке Сумщины. Дроны-камикадзе летели курсом на запад.

Через минуту, в 00:11, в Сумах прогремел взрыв. На сейчас детали неизвестны.

К слову, оперативно о тревогах, опасность БПЛА для всех областей Украины, взрывы и последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Местные власти пока не сообщали о разрушениях и пострадавших. Вероятно, о последствиях вражеского террора сообщат после того, как объявят отбой воздушной тревоги.

Ранее взрывы прогремели в Киеве. Враг атаковал столицу дронами-камикадзе. В КГВА сообщили, что в Киеве работают средства ПВО. О последствиях вражеской атаки на столицу местные власти также не сообщали.