"Шахеды" атакуют Украину: Николаев частично без света, в Одессе пострадала многоэтажка

В ночь на 13 сентября Россия продолжила проводить атаки по Украине с помощью ударных беспилотников. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

24 Канал сообщает о передвижении вражеских беспилотников со ссылкой на Военно-воздушные силы.

Где пролетают российские дроны?

Где объявлена тревога: смотрите на карте