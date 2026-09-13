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24 Канал Новости Украины "Шахеды" атакуют Украину: Николаев частично без света, в Одессе пострадала многоэтажка
13 сентября, 00:20
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"Шахеды" атакуют Украину: Николаев частично без света, в Одессе пострадала многоэтажка

Анастасия Колесникова

В ночь на 13 сентября Россия продолжила проводить атаки по Украине с помощью ударных беспилотников. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

24 Канал сообщает о передвижении вражеских беспилотников со ссылкой на Военно-воздушные силы.

Где пролетают российские дроны?

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

 

00:53, 13 сентября

Ударный БПЛА в Тернопольской области, южнее Великой Березовицы – курсом на запад в направлении Львовской области.

00:43, 13 сентября

В Одессе громко.

00:42, 13 сентября

В Ровно произошел очень сильный взрыв. Работала ПВО.

00:33, 13 сентября

Ударный БПЛА приближается к Староконстантинову с востока.

00:31, 13 сентября

Житомирская область: в районе Ружина обнаружен ударный БПЛА – курс северо-западный.

00:31, 13 сентября

Ударный БПЛА на севере Ровенской области, направляется в сторону Ровно.

00:27, 13 сентября

Вечером враг совершил атаку на энергетическую инфраструктуру Николаева

По словам главы ОГА Георгия Решетилова, несколько районов областного центра частично остались без электричества.

Только что ситуация с безопасностью позволит приступить к работам, энергетики начнут восстановление электроснабжения.

00:25, 13 сентября

По словам главы Одесской областной администрации Сергея Лысака, в результате удара по Одессе была повреждена многоэтажка.

00:21, 13 сентября

Ударные БПЛА на севере Киевской и Житомирской областей – курс на запад.

00:16, 13 сентября

Очередной взрыв в Одессе. Местные каналы уточняют, что громкий взрыв прогремел в Одесском районе.

00:10, 13 сентября

Ударные БПЛА с севера Сумской области на север Черниговской области – курс на запад.

00:07, 13 сентября

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице работают силы ПВО.

00:05, 13 сентября

Повторные запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Черноморского из акватории Черного моря.

00:04, 13 сентября

В Киеве и Одессе слышали взрывы.

00:01, 13 сентября

Ударный БПЛА пролетел мимо Броваров в направлении центра Киева.

23:57, 12 сентября

Что еще боеприпасы типа "Бандероль", находящиеся в баражировании, следуют курсом на Одессу/Лиманку из Черного моря.

23:56, 12 сентября

Боеприпасы типа "Бандероль" идут курсом на Одессу/Лиманку из Черного моря.

23:54, 12 сентября

Ударный БПЛА в Хмельницкой области, Вовковницкий район, курс – западный.

23:52, 12 сентября

Ударный БПЛА в районе Погребище (Винницкая область), курс – западный.

23:46, 12 сентября

Сумская область:

Ударные БПЛА в районе населенных пунктов Кролевец, Конотоп, Бурынь, Дубовязовка, курс западный;

23:42, 12 сентября

Черниговская область:

  • Ударные БПЛА в районе Сновска, Седнева, Чернигова, Мены, курс западный;
  • Ударные БПЛА в районе Коропа, курс южный.
23:39, 12 сентября

Ударный БПЛА на Кременчуг с востока.

23:28, 12 сентября

Боеприпасы типа "Бандероль" идут курсом на Черноморское из Черного моря.

23:27, 12 сентября

Ударный БПЛА в Черкасской области, в районе Жажкова, курс – западный (Винницкая область).

23:26, 12 сентября

Ударный БПЛА в Винницкой области, в районе Тыврова, курс – западный.

23:12, 12 сентября

Вечером Россия совершила атаку на Одесскую область. В результате вражеской атаки реактивными БПЛА было повреждено отделение логистической компании. 

Повреждены фасад здания, остекление и грузовой автомобиль. Пострадали два человека. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

23:08, 12 сентября

Ударный БПЛА на Николаев с севера.

23:05, 12 сентября

Ударный БПЛА над Киевским водохранилищем движется в направлении Житомирской области.

22:52, 12 сентября

Ударный БПЛА на севере Ровенской области, направляется в сторону Ровно.

22:38, 12 сентября

Ударный БПЛА на Черкассы с севера.

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Воздушная тревога