"Шахеды" атакуют Украину: Николаев частично без света, в Одессе пострадала многоэтажка
В ночь на 13 сентября Россия продолжила проводить атаки по Украине с помощью ударных беспилотников. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.
24 Канал сообщает о передвижении вражеских беспилотников со ссылкой на Военно-воздушные силы.
Где пролетают российские дроны?
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Ударный БПЛА в Тернопольской области, южнее Великой Березовицы – курсом на запад в направлении Львовской области. В Одессе громко. В Ровно произошел очень сильный взрыв. Работала ПВО. Ударный БПЛА приближается к Староконстантинову с востока. Житомирская область: в районе Ружина обнаружен ударный БПЛА – курс северо-западный. Ударный БПЛА на севере Ровенской области, направляется в сторону Ровно. По словам главы ОГА Георгия Решетилова, несколько районов областного центра частично остались без электричества. По словам главы Одесской областной администрации Сергея Лысака, в результате удара по Одессе была повреждена многоэтажка. Ударные БПЛА на севере Киевской и Житомирской областей – курс на запад. Очередной взрыв в Одессе. Местные каналы уточняют, что громкий взрыв прогремел в Одесском районе. Ударные БПЛА с севера Сумской области на север Черниговской области – курс на запад. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице работают силы ПВО. Повторные запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Черноморского из акватории Черного моря. В Киеве и Одессе слышали взрывы. Ударный БПЛА пролетел мимо Броваров в направлении центра Киева. Что еще боеприпасы типа "Бандероль", находящиеся в баражировании, следуют курсом на Одессу/Лиманку из Черного моря. Боеприпасы типа "Бандероль" идут курсом на Одессу/Лиманку из Черного моря. Ударный БПЛА в Хмельницкой области, Вовковницкий район, курс – западный. Ударный БПЛА в районе Погребище (Винницкая область), курс – западный. Сумская область: Ударные БПЛА в районе населенных пунктов Кролевец, Конотоп, Бурынь, Дубовязовка, курс западный; Черниговская область: Ударный БПЛА на Кременчуг с востока. Боеприпасы типа "Бандероль" идут курсом на Черноморское из Черного моря. Ударный БПЛА в Черкасской области, в районе Жажкова, курс – западный (Винницкая область). Ударный БПЛА в Винницкой области, в районе Тыврова, курс – западный. Вечером Россия совершила атаку на Одесскую область. В результате вражеской атаки реактивными БПЛА было повреждено отделение логистической компании. Ударный БПЛА на Николаев с севера. Ударный БПЛА над Киевским водохранилищем движется в направлении Житомирской области. Ударный БПЛА на севере Ровенской области, направляется в сторону Ровно. Ударный БПЛА на Черкассы с севера.
Вечером враг совершил атаку на энергетическую инфраструктуру Николаева
Только что ситуация с безопасностью позволит приступить к работам, энергетики начнут восстановление электроснабжения.
Повреждены фасад здания, остекление и грузовой автомобиль. Пострадали два человека. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.
Ударный БПЛА в Тернопольской области, южнее Великой Березовицы – курсом на запад в направлении Львовской области.
В Одессе громко.
В Ровно произошел очень сильный взрыв. Работала ПВО.
Ударный БПЛА приближается к Староконстантинову с востока.
Житомирская область: в районе Ружина обнаружен ударный БПЛА – курс северо-западный.
Ударный БПЛА на севере Ровенской области, направляется в сторону Ровно.
По словам главы ОГА Георгия Решетилова, несколько районов областного центра частично остались без электричества.
По словам главы Одесской областной администрации Сергея Лысака, в результате удара по Одессе была повреждена многоэтажка.
Ударные БПЛА на севере Киевской и Житомирской областей – курс на запад.
Очередной взрыв в Одессе. Местные каналы уточняют, что громкий взрыв прогремел в Одесском районе.
Ударные БПЛА с севера Сумской области на север Черниговской области – курс на запад.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице работают силы ПВО.
Повторные запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Черноморского из акватории Черного моря.
В Киеве и Одессе слышали взрывы.
Ударный БПЛА пролетел мимо Броваров в направлении центра Киева.
Что еще боеприпасы типа "Бандероль", находящиеся в баражировании, следуют курсом на Одессу/Лиманку из Черного моря.
Боеприпасы типа "Бандероль" идут курсом на Одессу/Лиманку из Черного моря.
Ударный БПЛА в Хмельницкой области, Вовковницкий район, курс – западный.
Ударный БПЛА в районе Погребище (Винницкая область), курс – западный.
Сумская область:
Ударные БПЛА в районе населенных пунктов Кролевец, Конотоп, Бурынь, Дубовязовка, курс западный;
Черниговская область:
Ударный БПЛА на Кременчуг с востока.
Боеприпасы типа "Бандероль" идут курсом на Черноморское из Черного моря.
Ударный БПЛА в Черкасской области, в районе Жажкова, курс – западный (Винницкая область).
Ударный БПЛА в Винницкой области, в районе Тыврова, курс – западный.
Вечером Россия совершила атаку на Одесскую область. В результате вражеской атаки реактивными БПЛА было повреждено отделение логистической компании.
Ударный БПЛА на Николаев с севера.
Ударный БПЛА над Киевским водохранилищем движется в направлении Житомирской области.
Ударный БПЛА на севере Ровенской области, направляется в сторону Ровно.
Ударный БПЛА на Черкассы с севера.