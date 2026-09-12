24 Канал повідомляє про рух ворожих безпілотників із посиланням на Повітряні сили.

Де пролітають російські дрони?

Де оголосили тривогу: дивіться на карті

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23:26, 12 вересня

Ударний БпЛА на Вінниччині в р-ні Тиврова курс західний.

23:12, 12 вересня

Ввечері Росія атакувала Одещину. Внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії.

Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль. Постраждали двоє людей. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

23:08, 12 вересня

Ударний БпЛА на Миколаїв з півночі.

23:05, 12 вересня

Ударний БпЛА над Київським водосховищем рухається у напрямку Житомирщини.

22:52, 12 вересня

Ударний БпЛА на півночі Рівненщини вектором руху на Рівне.

22:38, 12 вересня

Ударний БпЛА на Черкаси з півночі.