24 Канал повідомляє про рух ворожих безпілотників із посиланням на Повітряні сили.
Де пролітають російські дрони?
Де оголосили тривогу: дивіться на карті
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Ударний БпЛА на Вінниччині в р-ні Тиврова курс західний. Ввечері Росія атакувала Одещину. Внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії. Ударний БпЛА на Миколаїв з півночі. Ударний БпЛА над Київським водосховищем рухається у напрямку Житомирщини. Ударний БпЛА на півночі Рівненщини вектором руху на Рівне. Ударний БпЛА на Черкаси з півночі.
Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль. Постраждали двоє людей. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
Ударний БпЛА на Вінниччині в р-ні Тиврова курс західний.
Ввечері Росія атакувала Одещину. Внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії.
Ударний БпЛА на Миколаїв з півночі.
Ударний БпЛА над Київським водосховищем рухається у напрямку Житомирщини.
Ударний БпЛА на півночі Рівненщини вектором руху на Рівне.
Ударний БпЛА на Черкаси з півночі.