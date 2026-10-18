Атака "Шахедов" на Украину продолжается: в Киеве – тревога, в каких еще областях есть опасность
В ночь на 19 октября воздушная атака России на Украину продолжилась. Враг запустил по стране ударные дроны.
В нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Куда летят российские "Шахеды"?
Где звучит тревога: смотрите на карте
Вышгород! Киевская область: "Бандероль" в направлении Броваров. "Бандероль" направляется в Черкассы. Ровенская область: БПЛА направляется в сторону Сарн с севера. "Бандероль" мимо Прилук в направлении Киевской области. "Бандероль" через Полтавскую область в направлении Черкасской области (Золотоноша). "Бандероль" через Полтавскую область в направлении Черкасской области (Золотоноша). "Бандероль" направляется в Прилуки. Реактивный БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища. Новая "Бандероль" через Сумскую область, направляясь на запад. Винницкая область: "Бандероль" через Погребище в направлении Калиновки. "Бандероль" через юг Киевской области в направлении Винницкой области. Еще одна "Бандероль" через Полтавскую область в направлении Миргорода. Ровенская область: БПЛА вдоль государственной границы в направлении Дубровицы. Черниговская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Славутича в направлении Киевской области. Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области. Реактивный БПЛА из Брянской области, направляющийся на север Черниговской области "Бандероль" через юг Киевской области в направлении Володарки. "Бандероль" направляется в Корсунь-Шевченковский. Винницкая область: БПЛА, направляющийся в сторону Могилева-Подольского "Бандероль" направляется в Золотоношу (Черкасская область) Полтавская область: "Бандероль" продолжает движение в сторону Оржицы "Бандероль" направляется в Миргород! "Бандероль" в Полтавскую область! Реактивный БПЛА пролетел над югом Винницкой области в направлении Хмельницкой области. Черниговская область: БПЛА над рекой Мена. Реактивный БПЛА из Черкасской области, направляющийся в Винницкую область (Погребище). Реактивные БПЛА из Одесской области в направлении Винницкой области. БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с востока. Черкасская область: новый реактивный БПЛА направляется в сторону Буки/Жашкова. Одесская область: реактивные БПЛА направляются в сторону Ананьева. Николаевская область: реактивные БПЛА на Очаков из акватории Черного моря Реактивный БПЛА пролетел над северной частью Хмельницкой области курсом на Тернопольскую/Ровенскую области. Новые БПЛА направляются на Харьков с севера и юга.
Вышгород!
Киевская область: "Бандероль" в направлении Броваров.
"Бандероль" направляется в Черкассы.
Ровенская область: БПЛА направляется в сторону Сарн с севера.
"Бандероль" мимо Прилук в направлении Киевской области.
"Бандероль" через Полтавскую область в направлении Черкасской области (Золотоноша).
"Бандероль" через Полтавскую область в направлении Черкасской области (Золотоноша).
"Бандероль" направляется в Прилуки.
Реактивный БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища.
Новая "Бандероль" через Сумскую область, направляясь на запад.
Винницкая область: "Бандероль" через Погребище в направлении Калиновки.
"Бандероль" через юг Киевской области в направлении Винницкой области.
Еще одна "Бандероль" через Полтавскую область в направлении Миргорода.
Ровенская область: БПЛА вдоль государственной границы в направлении Дубровицы.
Черниговская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Славутича в направлении Киевской области.
Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области.
Реактивный БПЛА из Брянской области, направляющийся на север Черниговской области
"Бандероль" через юг Киевской области в направлении Володарки.
"Бандероль" направляется в Корсунь-Шевченковский.
Винницкая область: БПЛА, направляющийся в сторону Могилева-Подольского
"Бандероль" направляется в Золотоношу (Черкасская область)
Полтавская область: "Бандероль" продолжает движение в сторону Оржицы
"Бандероль" направляется в Миргород!
"Бандероль" в Полтавскую область!
Реактивный БПЛА пролетел над югом Винницкой области в направлении Хмельницкой области.
Черниговская область: БПЛА над рекой Мена.
Реактивный БПЛА из Черкасской области, направляющийся в Винницкую область (Погребище).
Реактивные БПЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.
БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с востока.
Черкасская область: новый реактивный БПЛА направляется в сторону Буки/Жашкова.
Одесская область: реактивные БПЛА направляются в сторону Ананьева.
Николаевская область: реактивные БПЛА на Очаков из акватории Черного моря
Реактивный БПЛА пролетел над северной частью Хмельницкой области курсом на Тернопольскую/Ровенскую области.
Новые БПЛА направляются на Харьков с севера и юга.