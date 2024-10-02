Вражеские беспилотники также ударили по грузовикам и складу с зерном. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

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Беспилотники в очередной раз атаковали Одесскую область

По словам президента, прошлой ночью российская армия нанесла очередной удар по Украине "шахедами". Попадания были в Одесской области, в Измаильском районе – неподалеку от границы с Румынией.

"Шахэды" ударили по обычной гражданской инфраструктуре – паромному терминалу, по грузовикам, по складу с зерном. Именно то, что российские террористы всегда воспринимают как мишень – продовольственная безопасность региона и мира,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина давно говорит всем соседям и партнерам, что нужно вместе сбивать "Шехеды" и ракеты, в частности в районах, которые рядом с государствами НАТО. По словам президента, это абсолютно возможно, ведь на Ближнем Востоке во время иранских ударов можно увидеть, как международная коалиция действует вместе.

Я благодарю каждое государство, которое действительно помогает нам с ПВО. Я благодарю особенно Румынию за Patriot. И мы можем добиться еще большей эффективности – мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шахеды", сбивая ракеты во взаимодействии,

– отметил Зеленский.

К слову, ранее стало известно, что из-за ночного обстрела Румыния объявляла воздушную тревогу и поднимала авиацию. Для наблюдения за российскими "шахедами" румынское минобороны решило поднять два румынских истребителя F-16 и два испанских F-18.