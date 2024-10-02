Ворожі безпілотники також вдарили по вантажівках та складу із зерном. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні.

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Безпілотники вчергове атакували Одеську область

За словами президента, минулої ночі російська армія завдала чергового удару по Україні "шахедами". Влучання були в Одеській області, в Ізмаїльському районі – неподалік від кордону з Румунією.

"Шахеди" вдарили по звичайній цивільній інфраструктурі – поромному терміналу, по вантажівках, по складу із зерном. Саме те, що російські терористи завжди сприймають як мішень – продовольча безпека регіону та світу,

– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що Україна давно говорить усім сусідам та партнерам, що потрібно разом збивати "шахеди" та ракети, зокрема в районах, які поруч із державами НАТО. За словами президента, це абсолютно можливо, адже на Близькому Сході під час іранських ударів можна побачити, як міжнародна коаліція діє разом.

Я дякую кожній державі, яка дійсно допомагає нам із ППО. Я дякую особливо Румунії за Patriot. І ми можемо домогтися ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи "шахеди", збиваючи ракети у взаємодії,

– зазначив Зеленський.

До слова, раніше стало відомо, що через нічний обстріл Румунія оголошувала повітряну тривогу та підіймала авіацію. Для спостереження за російськими "шахедами" румунське міноборони вирішило підняти два румунських винищувачі F-16 та два іспанські F-18.