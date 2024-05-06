00:04, 6 мая

После заявления главы МИД Британии Кэмерона о возможности для Украины атак на российские объекты британским оружием выступил министр иностранных дел Кремля.

Кэмерон не покаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно. Камерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. Это англичане. Их репутация хорошо известна,

– сказал Лавров.