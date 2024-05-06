Понеділок, 6 травня, це уже вісімсот третя доба з початку російського вторгнення в нашу державу. Читайте в матеріалі 24 Каналу найголовніше за цей день.
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Сі Цзіньпін прибув до Франції з "трьома посланнями", одне з яких стосується України. Китайський лідер заявив про бажання співпрацювати з Францією та міжнародним співтовариством, зокрема задля врегулювання ситуації на території нашої держави.
Удар по Сумщині
Дрони-камікадзе типу "Шахед" атакували Сумщину, близько 00:05 пролунав вибух. Після цього у деяких районах Сумської області зникло енергопостачання, зокрема у Лебедині, Білопіллі та Охтирці. У Сумській ОВА підтвердили, що ворог завдав чергового удару по енергетичній інфраструктурі. Відповідні об'єкти переводять на резервне живлення, аби могли працювати лікарні та функціонувало водопостачання.
Після заяви голови МЗС Британії Камерона про можливість для України атак на російські об'єкти британською зброєю виступив міністр закордонних справ Кремля.
Камерон не покаявся. Такі люди не каються, їм це почуття невідоме. Камерон підтвердив свою позицію про те, що британська зброя може використовуватися українцями для завдання ударів по будь-якій меті на території Росії. Це англійці. Їхня репутація добре відома,
– сказав Лавров.