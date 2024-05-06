00:04, 6 травня

Після заяви голови МЗС Британії Камерона про можливість для України атак на російські об'єкти британською зброєю виступив міністр закордонних справ Кремля.

Камерон не покаявся. Такі люди не каються, їм це почуття невідоме. Камерон підтвердив свою позицію про те, що британська зброя може використовуватися українцями для завдання ударів по будь-якій меті на території Росії. Це англійці. Їхня репутація добре відома,

– сказав Лавров.