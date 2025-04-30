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Что произошло за сутки
Келлог заявил, что США и Украина согласовали 22 действия для мира на переговорах в Лондоне
По словам Келлога, во время переговоров в Лондоне украинская и американская делегации разработали список условий, который содержит 22 действия для заключения потенциального мирного соглашения.
Украинцам понравились не все, но никому не понравится окончательная позиция, которую вы выработаете. Это нормально, когда у вас есть какие-то переговоры. Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся,
– отметил Келлог.
В Днепре изуродованы частные дома, есть пострадавший и жертва
Сергей Лысак рассказал, что в результате атаки ударных БпЛА типа "Шахед" по Днепру зафиксировано несколько пожаров и повреждены частные дома.
К сожалению, известно о погибшем,
– также написал он.
Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате российской атаки на Днепр было изуродовано по меньшей мере 5 частных домов.
"Сейчас известно, что в результате обстрела был травмирован один человек. Надеемся, это количество не будет расти", – написал Филатов.
В результате ударов по Харькову повреждены 2 городские больницы
В результате обстрела были повреждены многоэтажные дома, частные дома, автомобили, предприятия и 2 городские больницы. В общем под ударом были такие районы:
- Слободской;
- Шевченковский;
- Киевский;
- Салтовский;
- Немышлянский.
Всего в результате ударов российских БпЛА возникло 10 очагов возгораний, по словам представителя областного управления ГСЧС Евгения Василенко. Количество пострадавших возросло до 39.