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Что произошло за сутки

02:16, 30 апреля Келлог заявил, что США и Украина согласовали 22 действия для мира на переговорах в Лондоне По словам Келлога, во время переговоров в Лондоне украинская и американская делегации разработали список условий, который содержит 22 действия для заключения потенциального мирного соглашения. Украинцам понравились не все, но никому не понравится окончательная позиция, которую вы выработаете. Это нормально, когда у вас есть какие-то переговоры. Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся,

– отметил Келлог.

02:00, 30 апреля В Днепре изуродованы частные дома, есть пострадавший и жертва Сергей Лысак рассказал, что в результате атаки ударных БпЛА типа "Шахед" по Днепру зафиксировано несколько пожаров и повреждены частные дома. К сожалению, известно о погибшем,

– также написал он. Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате российской атаки на Днепр было изуродовано по меньшей мере 5 частных домов. "Сейчас известно, что в результате обстрела был травмирован один человек. Надеемся, это количество не будет расти", – написал Филатов.