Актуальну інформацію про поточну ситуацію на фронті та міжнародній арені, російські атаки та їхні наслідки, а також нові злочини противника проти України, розповідає 24 Канал.

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Що відбулося за добу

02:16, 30 квітня Келлог заявив, що США та Україна узгодили 22 дії для миру на переговорах у Лондоні За словами Келлога, під час переговорів у Лондоні українська та американська делегації розробили список умов, який містить 22 дії для укладання потенційної мирної угоди. Українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори. Але я думаю, що ми з ними у досить хорошому становищі… коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо,

– зазначив Келлог.

02:00, 30 квітня У Дніпрі понівечено приватні будинки, є постраждалий та жертва Сергій Лисак розповів, що унаслідок атаки ударних БпЛА типу "Шахед" по Дніпру зафіксовано кілька пожеж та пошкоджено приватні будинки. На жаль, відомо про загиблого,

– також написав він. Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що внаслідок російської атаки на Дніпро було понівечено щонайменше 5 приватних будинків. "Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Сподіваємося, ця кількість не зростатиме", – написав Філатов.