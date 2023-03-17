Мер Ровно предупредил об угрозе атаки "Шахидами": неизвестный объект залетел из Беларуси

Российские военные совершили массированную атаку дронами-камикадзе поздно вечером. Жителей Ровно предупредили о возможном применении "Шахидов".

Городской голова Ровно Александр Третяк во время воздушной тревоги обратился к жителям города. Он отметил, что существует "высокая вероятность "Шахидной" атаки".

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Объект залетел из Беларуси

Просьба к жителям города, не игнорировать предупреждение воздушной тревоги и находиться в безопасном месте!,

– подчеркнул глава ОВА.

Украинские военные заметили, что "цель 9940 минут 5 назад (по состоянию на 22:32 – 24 Канал) залетела со стороны Столина в сторону Дубровицы". Они также добавили, что летел неизвестный объект в Ровенскую область. Но доподлинно неизвестно, был ли это "Шахид", или тот же воздушный шар или что-нибудь.

Заметим, что в Ровенской области воздушная тревога раздается с 22:09. По состоянию на 23:15 не поступало никакой информации ни о работе ПВО, ни о прилетах. Но это не значит, что можно игнорировать сирены. Оставайтесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.

По состоянию на 23:11 мониторинговый канал сообщил, что одна цель летит на Тернопольщину из Ровенской области. Впрочем, неизвестно, что это за цель.

Из Беларуси давно не атаковали

Следует понимать, что Россия давно не использует воздушное пространство Беларуси для того, чтобы совершать атаки по Украине. Более того, последний раз такое фиксировали несколько месяцев назад.

Это подчеркнул спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он заметил, что последний раз из Беларуси атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахид".

Из Беларуси давно не применяется вооружение. Я помню, пожалуй, еще несколько месяцев назад применялись "Шахиды" – по Днепру они шли в Киевскую область, их там сбивали по дороге. В настоящее время воздушное пространство Беларуси уже не используется. Даже для тех же ударов ракетами С-300, С-400, которые раньше запускали по Киевщине – это было с территории России,

– сказал Игнат.

В то же время, стоит не забывать, что именно Беларусь враг использует для регулярного запугивания украинцев. В небо над страной поднимают МиГ-31К, который является ракетоносителем "Кинжалов", именно поэтому по всей территории нашего государства раздаются воздушные тревоги.