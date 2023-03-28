Подобная съемка мест прилетов, сбития и типа оружия лишь помогает врагу корректировать свои действия при следующем обстреле. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

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Шаманов отметил, что, к сожалению, у украинцев есть привычка фотографировать и снимать видео моменты сбивания дронов или ракет. Затем эти видео публикуются в социальных сетях.

Публиковать такие видеоматериалы нельзя

Украинцы должны помнить об информационной гигиене и информационной безопасности.

Страна-террористка анализирует украинские соцсети и видит, куда произошло попадание и соответственно по номерам может идентифицировать, куда долетел или не долетел их "Шахид",

– подчеркнул представитель Киевской городской администрации.

Он вспомнил случай, когда были обнародованы фото дрона и с надписью "За Рязань", по которой россиянам очень легко идентифицировать, куда попал "Шахид" и во время следующей атаки корректировать свои действия.

Шаманов еще раз призвал украинцев не производить фото- и видеосъемку и тем более не обнародовать кадры в социальных сетях.