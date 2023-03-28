Подібне фільмування місць прильотів, збиття та типу зброї лише допомагає ворогові коригувати свої дії під час наступного обстрілу. Про це 24 Каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

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Шаманов зауважив, що, на жаль, в українців є звичка фотографувати та знімати відео моментів збиття дронів чи ракет. Потім ці відео публікуються в соціальних мережах.

Публікувати такі відеоматеріали не можна

Українці повинні пам'ятати про інформаційну гігієну та інформаційну безпеку.

Країна-терористка аналізує українські соцмережі і бачить, куди відбулося влучання і відповідно за номерами може ідентифікувати, куди долетів чи не долетів їхні "Шахід",

– наголосив речник Київської міської адміністрації.

Він згадав випадок, коли були оприлюднені фото дрона і з надписом "За Рязань", за яким росіянам дуже легко ідентифікувати, куди саме влучив "Шахід" і під час наступної атаки коригувати свої дії.

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Шаманов вкотре закликав українців не робити фото- та відеознімання і тим паче не оприлюднювати кадри в соціальних мережах.