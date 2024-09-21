Удар по российскому складу боеприпасов в Торопце: первые минуты атаки попали на видео

На днях был поражен один из крупнейших российских складов боеприпасов, расположенный в Торопце, примерно в 500 километрах от Украины, где хранилось более 30 тысяч тонн снарядов.

Российские телеграмм-каналы показали в сети кадры первых минут атаки на российский объект, передает 24 Канал. На кадрах видно масштабный пожар и слышны крики россиян.

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Кадры атаки на склад боеприпасов в Торопце

В сети показали видео, сделанное сразу после атаки БПЛА на 107 арсенал ГРАУ в Тверской области в ночь на 18 сентября. На обнародованных кадрах видно зарево пожара и то, как с криками бегут местные жители с детьми.

Кроме 107 арсенала ГРАУ, рядом находится военная часть 54169, военнослужащих оттуда также эвакуировали. На атакованном складе хранились, помимо прочего, 122-мм реактивные снаряды для "Градов" и 82-мм артиллерийские мины.

Ранее отмечалось, что в Торопце строился арсенал для хранения ракет и других боеприпасов. В каждом хранилище могло быть до 240 тонн боеприпасов.

Атака на склад боеприпасов в Тверской области: смотрите видео

К слову, британская разведка считает, что удар стал возможным из-за ненадлежащего хранения боеприпасов, которые оставались уязвимыми для ударов дронов, несмотря на модернизацию склада в 2018 году после предыдущих инцидентов с детонацией.