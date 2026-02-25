Почти 70 БпЛА атаковали Россию: в Смоленской области пылает химзавод "Дорогобуж"

Неизвестные дроны 25 февраля атаковали химзавод ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области России. Пожар на предприятии пытаются потушить до сих пор.

Об этом сообщают телеграмм-каналы Exilenova+ и Mash.

Что известно о взрывах в России 25 февраля?

В ночь на 25 февраля промышленное предприятие ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области России подверглось атаке беспилотников. По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие.

В Минобороны России заявили, что силы ПВО этой ночью якобы отразили 69 атак дронов по всей стране, из них 14 БпЛА – в Смоленской области. Пожарные и спасательные службы до сих пор продолжают работу на месте инцидента.

Местные паблики напоминают, что ударные беспилотники уже атаковали этот завод в декабре 2025 года.

Известно, что "Дорогобуж" принадлежит к группе "Акрон" и является одним из крупнейших производителей химической продукции в регионе. Речь идет о производстве аммиака и аммиачной селитры. Агрегаты предприятия были введены в эксплуатацию еще в 1979 – 1984 годах и неоднократно улучшены для повышения мощности завода.

