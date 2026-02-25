Почти 70 БпЛА атаковали Россию: в Смоленской области пылает химзавод "Дорогобуж"
- 25 февраля дроны атаковали химзавод ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области России, вызвав пожар и возможные жертвы.
- Минобороны России заявило, что их силы ПВО отразили 69 атак дронов по стране, из них 14 в Смоленской области.
Неизвестные дроны 25 февраля атаковали химзавод ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области России. Пожар на предприятии пытаются потушить до сих пор.
Что известно о взрывах в России 25 февраля?
В ночь на 25 февраля промышленное предприятие ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области России подверглось атаке беспилотников. По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие.
В Минобороны России заявили, что силы ПВО этой ночью якобы отразили 69 атак дронов по всей стране, из них 14 БпЛА – в Смоленской области. Пожарные и спасательные службы до сих пор продолжают работу на месте инцидента.
Местные паблики напоминают, что ударные беспилотники уже атаковали этот завод в декабре 2025 года.
Известно, что "Дорогобуж" принадлежит к группе "Акрон" и является одним из крупнейших производителей химической продукции в регионе. Речь идет о производстве аммиака и аммиачной селитры. Агрегаты предприятия были введены в эксплуатацию еще в 1979 – 1984 годах и неоднократно улучшены для повышения мощности завода.
Что известно о недавних потерях врага?
Украинские силы недавно разбили два российских вертолета в Орловской области. Речь идет о Ми-8 и Ка-52.
Дроны украинских сил 23 февраля поразили нефтеперекачивающую станцию "Калейкино", которая расположена в Татарстане. Очевидцы слышали по меньшей мере 6 взрывов. Известно, что этот объект является ключевым узлом для подачи сырья в нефтепровод "Дружба". А также станция "Калейкино" перекачивает нефть из Западной Сибири и Поволжья и смешивает ее перед отправкой на экспорт.
Также 23 февраля взрывы слышали в Воронеже, Саратове и оккупированном Крыму.
В результате ракетного удара 23 февраля в российском Белгороде произошел блэкаут. Местные медиа сообщают о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры.