"В связи с негативными событиями": "Стрела" в Брянске остановила работу после атаки

АО "Стрела" в Брянской области России, где производят дроссели и другие детали для крылатых ракет, был атакован в конце марта 2026 года. После предварительных ударов россияне каждый раз возобновляли производство, но в марте 2026 года они смогли его нарастить. Впрочем, после атаки Сил Обороны завод снова полностью остановился.

Об этом сообщили источники 24 Канала.

Что произошло со "Стрелой" в Брянске?

Мощное российское предприятие АО "Стрела" на территории Суземки, Брянской области поставляет комплектующие к крылатым ракетам, в частности, дроссели. Ранее он был атакован дважды, и столько же раз возобновлял работу.

По полученным данным частной разведывательной компании Dallas, 12 марта 2026 года предприятие сообщило своим клиентам, что сокращает сроки производства дросселей типа Д13В до 120 дней. Это свидетельствовало о восстановлении мощностей, а также расширении возможностей.

Письмо от АО "Стрела" к клиентам / Документ предоставлен 24 Каналу

Однако 31 марта 2026 года по предприятию в очередной раз уготовили. Поэтому на следующий день исполняющий обязанности гендиректора "Стрели" Николай Третьяков вынужденно сообщил начальнику военной приемки минобороны России о приостановлении работы. Договорные обязанности с клиентами завод якобы выполнит после возможного возобновления.

Произошло это, как он объяснил, "в связи с негативными событиями, произошедшими на территории Суземки, Суземского района Брянской области 31 марта 2026 года".

Письмо о приостановлении работы АО "Стрела" / Документ предоставлен 24 Каналу

