Враг атаковал две области: на объектах Нафтогаза пожары, работа приостановлена

За минувшие сутки вражеские войска нанесли удар по Сумской и Харьковской областях. Пожар охватил пять объектов Нафтогаза.

Об этом сообщил Нафтогаз.

Что известно об атаке на объекты Нафтогаза?

В результате российской атаки на Сумскую и Харьковскую области было поражено пять инфраструктурных объектов группы Нафтогаз.

Есть повреждения оборудования, на объектах возникли пожары. Пришлось временно остановить производственные процессы. Интенсивность вражеских атак растет,

– отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Специалисты ГСЧС совместно со специалистами группы Нафтогаз работают на местах ударов и осуществляют необходимые меры для ликвидации последствий атаки и стабилизации ситуации.

Важно! Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, заметил, что даже несмотря на регулярные разрушительные атаки врага на энергетические объекты Украины, дефицита газа не будет. Однако из-за роста стоимости ресурса промышленности, вероятно, придется сократить потребление.

Каковы последствия предыдущих атак на Нафтогаз?

Напомним, российские войска 1 и 2 мая атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех регионах. Речь идет о Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. В Запорожье часть потребителей осталась без газа, на Днепропетровщине работник компании получил ранения, а в Харьковской области было повреждено оборудование на газодобывающем объекте.

В течение отопительного сезона, который длился 151 день, российские военные 129 раз атаковали объекты Нафтогаза, в частности трубопроводы, добычу газа, подземные хранилища и системы отопления. Фактически по всем объектам, от которых зависит поставка тепла и газа для населения Украины.

Во время атаки 29 марта враг повредил производственные активы на Сумщине. На объекте зафиксировано разрушение, но, к счастью, никто не пострадал.