Россия целенаправленно бьет по энергетике и газовым объектам Сумщины, – ОВА

Российские военные пытаются лишить базовых условий жизни жителей Сумской области. Так, оккупанты целенаправленно бьют по энергетическим и газовым объектам. В результате вражеских обстрелов за сутки без света остались более полтысячи потребителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Сумской ОВА Олега Григорова.

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Россия бьет по энергетике и газовым объектам на Сумщине

Чиновник констатировал, что агрессор пытается лишить людей базовых условий жизни. В частности, Россия целенаправленно бьет по энергетическим и газовым объектам Сумской области.

За сутки из-за вражеских обстрелов более полтысячи потребителей остались без света. На утро энергоснабжение удалось восстановить. Председатель ОВА поблагодарил энергетиков за оперативную работу, несмотря на постоянную угрозу.

В то же время Григоров подчеркнул, что в целом на Сумщине до сих пор обесточены почти 20 тысяч потребителей в 147 населенных пунктах. Часть из них – без населения. Речь идет о приграничных территориях, откуда эвакуированы все жители.

Кроме того, есть новые повреждения газовых объектов. За сутки – еще 7 абонентов остались без газа. Всего по области – более 13 тысяч потребителей. Чиновник уточнил, что это накопленный показатель за все время полномасштабной войны.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электро- и газоснабжения жителям Сумщины – как только позволяет ситуация с безопасностью", – отметил председатель ОВА.