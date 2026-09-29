К сожалению, известно о двух погибших и шести пострадавших, в том числе трех детях. О последствиях атаки сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Каковы последствия?

Под прицелом российской армии оказалась одна из школ в Сумах. Судя по фотографиям с места атаки, в результате атаки здание учебного заведения получило значительные повреждения. В нем выбиты окна и двери, а также разрушены стены.

Российский удар по школе в Сумах / Суспильне, Telegram Владимира Зеленского

На обстрел отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что враг сбросил четыре управляемые авиабомбы на центр города, в частности на школу, где проходили занятия.

На момент атаки дети и учителя находились в укрытии, в общей сложности вовремя эвакуировано около 100 человек. Глава Сумской ОВА Сергей Кривошеенко уточнил, что там учились учащиеся 1 – 4 классов. Сейчас на месте атаки работают экстренные службы.

Кроме того, по словам главы государства, повреждения получил частный сектор – уничтожен один жилой дом и повреждены другие частные жилые дома. Также враг ударил по одному из местных кладбищ.

Разрушенный дом в Сумах / Сумская ОГА

Российские террористы и просто конч*еные. Так наносить удары по детям, по школам, по обычным домам. Америка, Европа, все наши партнеры не должны забывать, что это безумие Россия не остановит без реального давления,

– подчеркнул Зеленский, надеясь на конкретные шаги со стороны партнеров.

Напомним, ночью враг дважды нанес удар по приюту для животных в пригороде Одессы. В результате пожара, возникшего после атаки, сгорели имущество учреждения, вещи для животных, запасы корма и медикаменты. Владелице удалось спасти часть животных из огня, однако несколько четвероногих погибли.