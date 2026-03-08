Укр Рус
24 Канал Новости Украины Російський БпЛА влучив по потягу "Київ – Суми": там було близько 200 пасажирів
8 марта, 10:10
2

Российский БпЛА попал по поезду "Киев – Сумы": там было около 200 пассажиров

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • В Сумском районе российский беспилотник попал в пассажирский поезд Киев – Сумы, где было около 200 пассажиров.
  • Предварительно сообщается, что пострадавших нет, но тепловоз получил повреждения.

В Сумском районе утром 8 марта беспилотник попал в пассажирский поезд сообщением Киев – Сумы. В поезде находились около 200 пассажиров.

Предварительно, обошлось без пострадавших, однако тепловоз получил повреждения. Об этом сообщает "Суспільне".

Смотрите также "Шахеды" летают в небе над Украиной: для каких областей есть угроза

Что известно об атаке?

Утром 8 марта российский беспилотник попал в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Киев – Сумы. Инцидент произошел на территории Сумского района.

В момент удара в поезде находились примерно 200 пассажиров. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Как сообщили в Сумской областной прокуратуре, в результате атаки был поврежден тепловоз. На месте происшествия работают соответствующие службы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

После попадания беспилотника движение поезда временно остановили. Из-за повреждения тепловоза поезд не мог продолжать маршрут.

Впоследствии к составу присоединили другой локомотив, который доставил пассажиров до конечной станции. Сейчас правоохранители документируют последствия атаки.

Атака России 8 марта: где еще есть попадания?

  • Российские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе Полтавской области, повредив производственное оборудование. К счастью, пострадавших нет, а на месте работают службы для ликвидации последствий обстрела.

  • В ночь на 8 марта российские войска атаковали БПЛА жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района. В результате попадания вспыхнул пожар в частном доме. Трое мирных жителей получили ранения. Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали.