Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Представитель ГУР МО отметил, что работа соответствующего объекта, где россияне собирают "Шахеды", затруднена.

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Последствия атаки по заводу по сбору "Шахедов"

Свой ответ Андрей Юсов начал с того, что в ГУР МО не комментируют, не подтверждают и не опровергают информацию о том, кто и чем бил по заводу по сбору "Шахедов". Он добавил, что все мы видели, что "добрые летательные объекты долетели в этот чудесный день в несколько военных объектов", расположенных на территории Татарстана, оккупированного Россией. Представитель украинской разведки отметил, что говорится именно о военных объектах.

По предварительной информации поражено предприятие по сбору "Шахедов", или как их в России почему-то называют, "Герани". Там есть значительные разрушения производственных мощностей и затруднено продолжение работы предприятия. Это хорошие результаты. Прекрасно, мы все этому порадовались,

– отметил Юсов.

В то же время он добавил, что подобные радости будут в будущем также, и что их радиус будет лишь увеличиваться.

Атака завода по сбору "Шахедов": коротко о главном