Туапсе снова попало под атаку дронов: громко в районе порта и НПЗ, вспыхнули пожары

Ударные беспилотники ударили по российскому городу Туапсе в ночь на 28 апреля. Атака, похоже, успешная – в порту и в районе нефтяного объекта виднеется пожар.

Об этом пишут российские сообщества в телеграме, также осинтеры показывают видео. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Что известно об атаке на Туапсе 28 апреля и ее последствиях?

Ночью 28 апреля дроны в очередной раз ударили по Туапсе в Краснодарском крае России. Очевидно, целями были морской терминал и нефтеперерабатывающий завод. Местные жаловались в социальных сетях на десятки взрывов, стрельбу, а потом заметили и масштабный пожар.

Осинтеры, как вот Astra, определили, что в результате атаки действительно загорелся Туапсинский НПЗ. Речь, предварительно, о резервуарном парке рядом с установкой ЭЛОУ-АВТ-12. Заметим, нефтеперерабатывающий завод здесь составляет единый производственный комплекс с морским терминалом для нефти "Роснефти".

А это пожар на НПЗ в Туапсе / Фото местных

Официально местные власти о последствиях атаки на момент публикации не сообщали. Добавим, что одновременно с Краснодарским краем взрывы слышали в оккупированном Крыму.

Что предшествовало этой атаке на Туапсе?

По данным Генштаба, на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе уничтожено 24 резервуара, еще 4 повреждены – это во время удара 20 апреля. А перед этим, 16 апреля, была еще одна масштабная атака, что привела к почти полной остановке работы НПЗ – пожар там тушили несколько суток.

Также обратим внимание, что взрывы в Туапсе показывают нежелание или отсутствие возможности у Путина помогать регионам, которые он использует для войны против Украины. Об этом военный обозреватель Иван Тимочко рассказывал 24 Каналу.