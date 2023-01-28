Россияне активно атаковали, но потеряли более 240 бойцов за сутки, – ВСУ о ситуации в Угледаре

Российские военные сейчас пытаются сделать все возможное для того, чтобы захватить Угледар. На это они бросают множество бойцов. Только за минувшие сутки они потеряли во время атак несколько сотен оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает 24 Канал. По его словам, враг в течение нескольких месяцев пытается прорвать оборону в Угледаре. Но ему это не удается и он продолжает нести потери.

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Обстреливают всем, чем только могут

По словам Череватого, только за минувшие сутки враг нанес 299 ударов. Для этого использовал все существующие системы залпового огня, артиллерию. Зафиксировали также 34 штурма. Но ни один из них не увенчался успехом. Более того, враг понес потери:

108 российских военных убито;

136 оккупантов получили ранения.

Они хотят, прорвав нашу оборону, двигаться дальше. В районе Покровска, Доброполья. Цель этих агрессивных действий – захватить подконтрольную Украине часть Донбасса. И это подадут как цель так называемой "спецоперации". Якобы произойдет освобождение народа "ЛНР" и "ДНР",

– подчеркнул Череватый.

В то же время он напомнил, что врагу это не удается вот уже который месяц. Оккупанты с начала полномасштабного вторжения пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Но сделать этого не могут. И, подчеркнул он, наши воины сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы и в этот раз планы захватчиков провалились.

Ситуация возле Угледара напряженная