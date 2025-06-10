Мина, которая приведет к большой войне в Европе, – Коваленко после массированной атаки на Киев

Россия нанесла удары по Украине ночью 10 июня. Руководитель ЦПД отметил, что каждая такая атака только демонстрирует слабость Запада. Это мина, которая приведет к большой войне в Европе с участием многих автократических стран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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В ЦПД отреагировали на атаку России

Руководитель ЦПД констатировал, что эта ночь была сложной. Отметил, что Россия, как всегда, ставит на количество дронов. Оккупанты планируют продолжать войну столько, сколько им это позволят.

Коваленко отметил, что параллельно агрессор пытается оправдывать свой террор гражданского населения Украины "ошибками Запада и расширением НАТО, и что Россию не слышат". Москва планирует избегать санкций через имитацию дипломатии.

Считаю, что каждая такая атака лишь демонстрирует слабость западных позиций в нынешнем мире. Это мина, которая приведет к большой войне в Европе с участием многих автократических стран, потому что слабая позиция всегда порождает желание ею воспользоваться,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Андрей Коваленко добавил, что это уже давно вопрос не об Украине.