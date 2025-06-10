Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.

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У ЦПД відреагували на на атаку Росії

Керівник ЦПД констатував, що ця ніч була складною. Наголосив, що Росія як завжди ставить на кількість дронів. Окупанти планують продовжувати війну стільки, скільки їм це дозволятимуть.

Коваленко зауважив, що паралельно агресор намагається виправдовувати свій терор цивільного населення України "помилками Заходу та розширенням НАТО, і що Росію не чують". Москва планує уникати санкцій через імітацію дипломатії.

Вважаю, що кожна така атака лише демонструє слабкість західних позицій в нинішньому світі. Це міна, яка призведе до великої війни в Європі за участі багатьох автократичних країн, бо слабка позиція завжди породжує бажання нею скористатися,

– підкреслив керівник ЦПД.

Андрій Коваленко додав, що це вже давно питання не про Україну.