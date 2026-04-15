Почему Россия перешла к дневным запускам "Шахедов": военный обозреватель объяснил новую тактику атак

С недавних пор Россия применяет новую тактику атак на Украину. Враг делает пуски именно днем. На это повлиял ряд причин.

Военный обозреватель Василий Пехньо заметил 24 Каналу, что оккупанты растягивают пуски на целый день, потому что не могут запускать все "Шахеды" в один момент. Также удары днем – это экономическое давление на украинцев.

Почему враг растягивает пуски?

Василий Пехньо вспомнил, что Украина нанесла удары ракетами SCALP и GBU-39 по Донецкому аэропорту. Было сообщение, что разбили склад с российскими БПЛА и боеприпасами. Ведь враг использовал аэродром для запуска дронов.

Факты поражения складов, другой инфраструктуры, в частности, в Донецком аэропорту – это демонстрация отработки пусковых площадок России. Ведь "Шахеды", "Герберы", "Герани" запускаются с определенных направлений. Мы все знаем эти аэродромы. Из-за отработки такой инфраструктуры россияне оказываются в своеобразном дефиците возможностей запуска,

– пояснил он.

В конце лета 2025 года говорили о том, что оккупанты могут запустить тысячу "Шахедов" по территории Украины. Они действительно имеют такую возможность, однако сделать это в один момент не получится.

То есть если надо запустить 300 "Шахедов", ты можешь их запустить с имеющегося количества аэродромов. А если тебе нужно запустить тысячу "Шахедов", твое необходимое количество аэродромов и инфраструктуры для запуска должно быть умножено на три, чтобы не 300, а тысячу в один момент выпускать,

– отметил военный обозреватель.

По состоянию на сейчас уничтожение пусковой инфраструктуры для "Шахедов" на примере того же Донецкого аэропорта демонстрирует, что Украина пытается противодействовать одномоментному запуску тысячи дронов. Но россияне количественно способны, но не могут это сделать в один момент. Поэтому они растягивают эти пуски фактически на целый день.

Как это влияет на экономику?

Военный обозреватель подчеркнул, что второй фактор – экономический. Работа днем демонстрирует, что возникают экономические проблемы. Торговые центры, магазины закрываются. Метро в Киеве, общественный транспорт не работает. То есть это создает такую физическую нагрузку на украинскую экономику.

Обстрелы ночью делали моральную нагрузку на население. Потому что ты не спишь, слышишь взрывы, переходишь в укрытие. Или раньше переходишь в укрытие. У тебя прерванный сон. Как следствие, очень большое моральное истощение вследствие таких атак. Днем такого морального истощения, возможно, нет. Но появляется инфраструктурно-экономическая нагрузка на украинскую экономику,

– отметил Василий Пехньо.

