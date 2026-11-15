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Зафиксированы попадания в 20 точках: в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки

Катерина Миленина
Результаты работы ПВО во время ночной атаки России на Украину 15 ноября 2026 года.

Результаты работы ПВО во время ночной атаки России на Украину 15 ноября 2026 года / Фото Getty Images (ілюстративне)

В ночь на 15 ноября Россия совершила атаку беспилотниками по Украине. Значительную часть запущенных дронов составляли реактивные "Шахеды", а последствия ударов были зафиксированы сразу на 20 локациях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

 
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Каковы последствия ночной атаки 15 ноября?

По информации Воздушных сил, с 18:00 14 ноября российские войска провели атаку на Украину с использованием 132 беспилотников типов Shahed, "Гербера", "Пародия" и других. Среди них было 78 реактивных "Шахедов".

Вражеские дроны запускали из Брянска, Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:00 15 ноября силы ПВО сбили или подавили 106 из 132 вражеских беспилотников, в том числе 61 реактивный "Шахед".

Результаты работы противовоздушной обороны по состоянию на 8:00 / Фото ПС ЗСУ / Фото ВВС ВСУ

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В то же время зафиксированы попадания в 20 точках. Информация о последствиях ударов уточняется.

В Воздушных силах добавили, что несколько ударных беспилотников все еще находятся в воздухе, поэтому боевые действия продолжаются.

Напомним, вечером 14 ноября россияне запустили новые группы ударных и реактивных беспилотников по Украине. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей. В частности, вражеские дроны двигались в направлении Харькова, Днепра, Николаева и других городов.

В ночь на 14 ноября Россия совершила атаку на Украину, в ходе которой было использовано 96 беспилотников, из которых 61 был реактивным. Силы ПВО сбили 81 дрон, при этом попадания зафиксировали в 8 местах.

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