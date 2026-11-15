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Є влучання на 20 локаціях: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки

Катерина Мілєніна
Результати роботи ППО під час нічної атаки Росії на Україну 15 листопада 2026 року

Результати роботи ППО під час нічної атаки Росії на Україну 15 листопада 2026 року / Фото Getty Images (ілюстративне)

У ніч проти 15 листопада Росія здійснила атаку безпілотниками по Україні. Значну частину запущених дронів становили реактивні "Шахеди", а наслідки ударів зафіксували одразу на 20 локаціях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

 
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Які наслідки нічної атаки 15 листопада?

За інформацією Повітряних сил, із 18:00 14 листопада російські війська атакували Україну 132 безпілотниками типів Shahed, "Гербера", "Пародія" та інших. Серед них було 78 реактивних "Шахедів".

Ворожі дрони запускали з Брянська, Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 15 листопада сили ППО збили або подавили 106 із 132 ворожих безпілотників, зокрема 61 реактивний "Шахед".

Результати роботи протиповітряної оборони станом на 8:00 / Фото ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання на 20 локаціях. Інформацію про наслідки ударів уточнюють.

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У Повітряних силах додали, що кілька ударних безпілотників ще перебувають у повітрі, тому бойова робота триває.

Нагадаємо, увечері 14 листопада росіяни запустили нові групи ударних і реактивних безпілотників по Україні. Повітряну тривогу оголосили в низці областей. Зокрема, ворожі дрони рухалися в напрямку Харкова, Дніпра, Миколаєва та інших міст.

У ніч проти 14 листопада Росія атакувала Україну 96 безпілотниками, з яких 61 був реактивним. Сили ППО знешкодили 81 дрон, водночас влучання зафіксували на 8 локаціях.

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