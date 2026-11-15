Є влучання на 20 локаціях: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Які наслідки нічної атаки 15 листопада?

За інформацією Повітряних сил, із 18:00 14 листопада російські війська атакували Україну 132 безпілотниками типів Shahed, "Гербера", "Пародія" та інших. Серед них було 78 реактивних "Шахедів".

Ворожі дрони запускали з Брянська, Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 15 листопада сили ППО збили або подавили 106 із 132 ворожих безпілотників, зокрема 61 реактивний "Шахед".

Результати роботи протиповітряної оборони станом на 8:00 / Фото ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання на 20 локаціях. Інформацію про наслідки ударів уточнюють.

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У Повітряних силах додали, що кілька ударних безпілотників ще перебувають у повітрі, тому бойова робота триває.

Нагадаємо, увечері 14 листопада росіяни запустили нові групи ударних і реактивних безпілотників по Україні. Повітряну тривогу оголосили в низці областей. Зокрема, ворожі дрони рухалися в напрямку Харкова, Дніпра, Миколаєва та інших міст.

У ніч проти 14 листопада Росія атакувала Україну 96 безпілотниками, з яких 61 був реактивним. Сили ППО знешкодили 81 дрон, водночас влучання зафіксували на 8 локаціях.