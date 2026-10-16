В Военно-воздушных силах ВСУ отметили, что Россия применяла дроны различных типов, в частности, летали "Герберы".

Подробности дневной атаки

Всего из 315 запущенных оккупантами беспилотников 78 были реактивными. Благодаря работе подразделений противовоздушной обороны ликвидировано 253 БПЛА, в том числе 49 реактивных.

Кроме того, не достигли своих целей и девять S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

По данным военных, по состоянию на 19:00 в воздушном пространстве страны оставалось еще около 35 вражеских беспилотников. Военные призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги.

Последствия ударов в регионах

Вражеские удары нанесли разрушения и привели к жертвам среди населения. В Ровно оккупанты нанесли ущерб ряду гражданских объектов, в том числе школу. К сожалению, один человек погиб. Кроме того, из-за атаки в городе и соседних населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением.

В Днепре в результате российского обстрела погиб мужчина, еще четверо гражданских лиц получили ранения. На месте попадания вспыхнул пожар.