У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що Росія застосовувала дрони різних типів, зокрема летіли "Гербери".

Деталі денної атаки

Загалом із 315 запущених окупантами безпілотників 78 були реактивними. Завдяки роботі підрозділів протиповітряної оборони ліквідовано 253 БпЛА, в тому числі 49 реактивних.

Окрім цього, не досягли своїх цілей й дев'ять S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

За даними військових, станом на 19:00 у повітряному просторі країни залишалося ще близько 35 ворожих безпілотників. Військові закликали громадян не ігнорувати сигнали тривоги.

Наслідки ударів у регіонах

Ворожі удари завдали руйнувань та призвели до жертв серед населення. У Рівному окупанти пошкодили низку цивільних об'єктів, серед яких школа. На жаль, одна людина загинула. До того ж через атаку в місті та сусідніх населених пунктах виникли перебої з електропостачанням.

У Дніпрі унаслідок російського обстрілу загинув чоловік, ще четверо цивільних отримали поранення. На місці прильоту спалахнула пожежа.