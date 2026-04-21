Воздушная тревога распространяется по областям Украины: где сейчас есть угроза удара
Российские войска продолжают атаковать Украину. Вечером 21 апреля вражеские ударные беспилотники летят в направлении нескольких регионов.
О движении вражеских целей и угрозе ударов сообщают Воздушные силы Украины. В то же время 24 Канал собрал информацию о взрывах и последствиях атак.
Где сейчас есть угроза удара?
Враг без остановки направляет свои ударные дроны и ракеты на мирное украинское население. Вечером 21 апреля тревога раздается сразу в нескольких областях.
Вражеские БПЛА на востоке Сумщины курсом на запад. Пуски КАБ на Сумщине. Мониторы пишут, что вероятность массированной комбинированной атаки возрастает до "повышенной", поскольку зафиксированы соответствующие действия противника. В течение суток выполнено две передислокации бортов Ту-95мс на аэродром "Оленья". Военно-транспортная авиация выполнила 2 перелета с целью доставки крылатых ракет на аэродром "Оленья". Выполнены пуски ударных БПЛА из Крыма и Смоленской области России. Баллистическая угроза на ночь на высоком уровне. БПЛА на Кривой Рог. БПЛА на Харьков с севера.
