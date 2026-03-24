Враг осуществляет одну из самых массированных атак на Украину, – Воздушные силы

Днем 24 марта Россия наносит один из самых массированных ударов по Украине. После ночного обстрела в воздушное пространство Украины могло залететь более 400 БпЛА.

Такую информацию подтвердил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу.

Какие детали одного из самых массированных ударов?

Полковник Юрий Игнат сообщил ранее УП, что после ночного комбинированного удара Россия продолжает атаковать. В воздушное пространство Украины с 9 утра залетело еще более 400 российских дронов.

С 9:00 до 15:00 беспилотники летели с юга, севера и через линию боевого соприкосновения. Большое количество из них залетали через Черниговскую и Сумскую область. Фактически они двигались колоннами, добавил Игнат.

География удара в течение дневной поры была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевская область, Винницкая область и западные регионы, от Хмельницкого до Львова. Можно сказать, это одна из крупнейших атак в течение суток,

– уточнили в Воздушных силах.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ опубликуют данные по дневной российской атаке, отметил Юрий Игнат.

Какие последствия атаки на Украину днем?