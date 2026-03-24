Враг осуществляет одну из самых массированных атак на Украину, – Воздушные силы
- 24 марта Россия наносит один из самых массированных ударов по Украине, используя более 400 БпЛА.
- Атака охватывает широкую географию, включая западные регионы от Хмельницкого до Львова.
Днем 24 марта Россия наносит один из самых массированных ударов по Украине. После ночного обстрела в воздушное пространство Украины могло залететь более 400 БпЛА.
Такую информацию подтвердил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу.
Какие детали одного из самых массированных ударов?
Полковник Юрий Игнат сообщил ранее УП, что после ночного комбинированного удара Россия продолжает атаковать. В воздушное пространство Украины с 9 утра залетело еще более 400 российских дронов.
С 9:00 до 15:00 беспилотники летели с юга, севера и через линию боевого соприкосновения. Большое количество из них залетали через Черниговскую и Сумскую область. Фактически они двигались колоннами, добавил Игнат.
География удара в течение дневной поры была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевская область, Винницкая область и западные регионы, от Хмельницкого до Львова. Можно сказать, это одна из крупнейших атак в течение суток,
– уточнили в Воздушных силах.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ опубликуют данные по дневной российской атаке, отметил Юрий Игнат.
Какие последствия атаки на Украину днем?
Днем российские дроны ударили по Львову. По предварительным данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, враг мог атаковать здание, входящее в наследие ЮНЕСКО. Также попадание произошло в жилой дом.
В результате атаки повреждено здание роддома дома в Ивано-Франковске. По данным ОВА, известно о погибших и пострадавших.