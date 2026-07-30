Карту передвижения российских беспилотников и ракет показали в мониторинговом телеграм-канале "ПВО радар".

Какие регионы были подвергнуты атаке России?

Мониторинговый канал сообщил, что основной целью комбинированной атаки России 30 июля стали западные области Украины. В частности, враг наносил удары по жилым домам.

Во время этого обстрела российские войска делали ставку на массированное применение ракет. К тому же осуществляли атаку в несколько волн и запускали крылатые ракеты наземного базирования.

По оценкам наблюдателей, до 50% ракет достигли западной части Украины.

Карта движения воздушных целей 30 июля / Фото из телеграмма "ПВО радар"

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщили о сбивании 320 из 358 запущенных Россией воздушных целей. В частности, по Украине летели 74 вражеские ракеты. Не обошлось без попаданий: их фиксируют в 20 местах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что под вражеским ударом оказались около 10 украинских областей. В частности, поисково-спасательные работы продолжаются во Львове, где в результате удара разрушен жилой дом. К сожалению, по всей стране есть погибшие и десятки раненых.