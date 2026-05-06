24 Канал Новости Украины Дроны снова летят в направлении Киева и Одессы: где есть угроза удара
6 мая, 17:53
Дроны снова летят в направлении Киева и Одессы: где есть угроза удара

Диана Подзигун

Россия продолжает удары по Украине, запуская новые волны беспилотников. Вечером 6 мая тревога раздается в нескольких регионах страны.

О движении вражеских целей информируют Воздушные силы ВСУ. В то же время 24 Канал собрал всю информацию о взрывах и последствиях российской атаки.

Куда движутся вражеские цели?

 

Где сейчас звучит воздушная тревога:

18:48, 06 мая

Житомирщина: БпЛА курсом на Звягель.

18:47, 06 мая

  • Одесская область: группа БпЛА курсом на Буялык.
  • Киевская область: БпЛА мимо Красятичи в направлении Житомирщины.
  • Житомирская область: БпЛА в направлении Малина.
17:57, 06 мая

Киевская область: БпЛА в направлении Дымера/Иванкова.

17:55, 06 мая

БпЛА в направлении Николаева.

17:48, 06 мая

БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.

17:47, 06 мая

БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Южное).

