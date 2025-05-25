Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Тернопольской и Хмельницкой области.

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Что известно о ночном ударе России

В Тернопольской области оккупанты повредили промышленный объект – в результате атаки возник пожар. Более 68 спасателей и 16 единиц техники привлекли к ликвидации. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки: смотрите видео ГСЧС

В Хмельницкой области есть погибшие и раненые, повреждена гражданская инфраструктура. Предварительно, погибли 4 человека.

Последствия атаки россиян в Хмельницкой области: смотрите фото ГСЧС

Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии. Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 – повреждены,

– объяснили в ГСЧС.

К ликвидации последствий удара России в Хмельницкой области привлечено 38 спасателей. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.

Президент Украины прокомментировал ночной обстрел. "Целями были Киев и область, Житомирщина, Хмельницкая область, Тернопольщина, Черниговщина, Сумщина, Одесская, Полтавщина, Днепровская, Николаевщина, Харьковщина и Черкасская область. Сознательные удары по обычным городам", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что Россия затягивает войну и ежедневно продолжает убивать. По словам президента, без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость.