Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС Тернопільщини та Хмельниччини.

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Що відомо про нічний удар Росії

У Тернопільській області окупанти пошкодили промисловий об'єкт – унаслідок атаки виникла пожежа. Понад 68 рятувальників та 16 одиниць техніки залучилися до ліквідації. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки: дивіться відео ДСНС

У Хмельницькій області є загиблі та поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура. Попередньо, загинуло 4 людей.

Наслідки атаки росіян в Хмельницькій області: дивіться фото ДСНС

П’ятеро людей дістали осколкові поранення та перебувають у лікарні, одна з них – у важкому стані. Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 – пошкоджено,

– пояснили у ДСНС.

До ліквідації наслідків удару Росії в Хмельницькій області залучено 38 рятувальників. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Президент України прокоментував нічний обстріл. "Цілями були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина. Свідомі удари по звичайних містах", – підкреслив Зеленський.

Він заявив, що Росія затягує війну та щодня продовжує вбивати. За словами президента, без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість.