Об этом 7 мая сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш".

Что известно о найденных снарядах?

Как рассказал "Флеш", находку замечали уже по меньшей мере дважды. Один из снарядов упал на крышу многоэтажки, а второй – накануне нашли на улице.

Российский боеприпас на доме / Фото из телеграмма Сергея Бескрестнова

Эти FPV с зарядами пока были замечены за более чем 30 километров от границы с Россией. По словам "Флеша", их враг сбрасывает с беспилотников "Гербера".

Вражеский FPV-дрон, который сбросила "Гербера" / Фото из телеграма Сергея Бескрестнова

Предупредите детей и не пытайтесь брать в руки непонятные находки,

– подчеркнул "Флеш".

Россия снова запускает дроны-имитаторы

Ранее "Флеш" рассказывал, что Россия снова начала использовать для атак дроны-имитаторы типа "Пародия". Их заметили во время вражеской атаки на Киевскую область 2 мая.

Он пояснил, что такие БпЛА россияне запускают десятками. Так они пытаются отвлекать внимание украинской ПВО и истощить ее.

А по приграничным регионам Украины противник массово запускает беспилотники типа "Молния". Такими дешевыми дронами он стремится сделать невозможным движение в серой зоне, рассказал Сергей Бескрестнов 24 Каналу.