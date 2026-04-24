У России взлетели Ту: что известно об активности стратегических бомбардировщиков

Россия продолжает терроризировать обстрелами Украину. Стало известно о возможном ракетном ударе.

Мониторы сообщили о взлете Ту в России, передает 24 Канал.

Смотрите также Могут ли уменьшиться атаки после нового удара по Черноморскому флоту России

Что известно о взлете стратавиации?

Мониторинговые каналы заранее предупреждали об опасности применения стратегической авиации для атаки по Украине.

Вероятность массированной комбинированной атаки со стороны России оценивается как высокая. По имеющейся информации, противник активизировал подготовительные действия сразу на нескольких направлениях. В частности, стратегическая авиация осуществила передислокацию самолетов: два борта Ту-95МС перемещены с аэродрома "Энгельс" на "Оленью", еще два – с "Оленьи" на "Дягилево".

Кроме того, военно-транспортная авиация выполнила по меньшей мере три рейса для доставки крылатых ракет на аэродром "Оленья". Также зафиксированы пуски ударных беспилотников из районов Чауды и Шаталово.

В течение ночи ожидаются дополнительные запуски БпЛА с направлений Навли, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Отдельно сообщается о высоком уровне угрозы применения баллистического вооружения в ночное время. В то же время активности российского флота по состоянию на сейчас не зафиксировано.

В Центре противодействия дезинформации предупреждают, что враг не отказывается от тактики комбинированных ударов и может продолжить атаки в ближайшее время. По словам Андрея Коваленко, гражданам следует особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и заранее планировать свои действия в случае опасности.

В то же время Силы обороны Украины и Воздушные силы готовы к такому развитию событий и работают над отражением возможных ударов. Важно, чтобы жители не игнорировали тревогу. Имея предупреждение о вероятности применения определенных вооружений со стороны России, люди должны заранее спланировать свои действия и перейти в безопасное место, а не узнавать об обстреле в момент вылета авиации и в панике искать укрытие,

– говорит он.

Даже при отсутствии подтвержденных данных о конкретной атаке риск обстрелов остается высоким. Именно поэтому соблюдение правил безопасности во время воздушной тревоги может спасти жизнь.

Россия может чаще массированно бить по Украине