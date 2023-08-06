Также российский враг нанес 62 авиационных удара. В настоящее время более подробная информация уточняется.

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Что известно о прошлой атаке Украины

Как рассказали в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. 12 ракет "Калибр" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил.

Кроме того, враг нанес 62 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed" – все были уничтожены.

Также оккупанты совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Важно! Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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