Також російський ворог завдав 62 авіаційних удари. Наразі більш детальна інформація уточнюється.

Зверніть увагу Під час вечірньої та нічної повітряних атак українська ППО відпрацювала успішно, – Ігнат

Що відомо про минулу атаку України

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет "Калібр" було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил.

Крім того, ворог завдав 62 авіаційних удари. Зокрема, застосував 4 ударних дрони типу "Shahed" – усі було знищено.

Також окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Важливо! Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Масована атака України: що відомо