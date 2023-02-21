Только в фейсбуке, – Игнат прокомментировал сообщение о возможности ПВО сбивать "Кинжалы"

Украина продолжает противостоять российской агрессии. В частности, ракетным ударам. В Воздушных силах опровергли слухи, которые ходят по сети. Связаны они с атаками "Кинжалами".

Во время брифинга спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат расставил все точки над "і", передает 24 Канал. Он объяснил, способны ли имеющиеся в Украине силы ПВО сбивать ракеты "Кинжал".

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Первыми об этом объявят

Игнату задали вопрос о том, не усилилось ли порой украинское ПВО настолько, чтобы сбивать ракеты типа "Кинжал". Мол, появляются сообщения, что такой тип вооружения врага уже удается уничтожать. Реакция спикера была однозначной.

Его можно сбить только в фейсбуке. На каких-то телеграм-каналах или где-то еще. Мы не можем сбивать эту цель. Я лично не видел, кто это публиковал, ну и призываю все же доверять официальным источникам. Если бы мы сбивали "Кинжал" нашими средствами ПВО, первыми бы прокричали, что нам удалось это сделать,

– подчеркнул он.

Украина не может сбивать баллистику

По словам Игната, "Кинжал" – фактически оперативно-тактический комплекс. Это тот же "Искандер-М", но атака ведется с неба. Заметим, что есть два варианта с маркировкой "М" и "К":

М – баллистическая ракета;

К – крылатая ракета.

Представьте себе этот "Искандер" на самолете МиГ-31К, поднимающем его в верхние слои атмосферы и оттуда запускающему. И у него есть дополнительная скорость. Он опускается на цель как баллистическая ракета. Сверху бьет на очень большой скорости. Такие цели наши комплексы на сегодня отрабатывать не могут,

– подчеркнул он.

Отметим, что на регулярной основе враг поднимает в атмосферу как над Беларусью, так и над Россией МиГ-31К. Собственно, из-за таких взлетов ракетоносителей воздушная тревога раздается. Сирены звучат по всей Украине, ведь неизвестно, куда может прилететь ракета, которую наши силы ПВО не могут сбить.

По данным экспертов, оккупанты за почти год полномасштабного вторжения использовали десятки таких ракет для атак. Да, это может означать, что "Кинжалов" не так уж много. Но это не значит, что они не могут в агонии начать выпускать их больше, пытаясь хоть как-то повлиять на ход войны. Так что не игнорируйте тревоги. Это может спасти вам жизнь.