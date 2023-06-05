Это самое интенсивное использование этой системы вооружений на сегодня. Об этом сообщили британские разведчики.

Обратите внимание Обладают безлимитом на "Шахеды", – военный эксперт объяснил тактику российских обстрелов

Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов

По данным разведчиков, в течение мая 2023 года Россия запустила более 300 иранских дронов "Shahed" против Украины.

Вероятно, Россия запускает так много БПЛА, пытаясь заставить Украину выпустить запасы ценных передовых ракет противовоздушной обороны,

– отметили в разведке Британии.

Однако эксперты считают, что вряд ли Россия добилась особого успеха. Так, Украина нейтрализовала по крайней мере 90% летевших БПЛА, используя в основном свое более старое и более дешевое оружие противовоздушной обороны и средства радиоэлектронного глушения.

"Россия также, вероятно, пыталась нанести удары украинским силам далеко за линией фронта. Однако Россия остается очень неэффективной в впечатлении таких динамических целей на дальности из-за плохих процессов наведения", – подчеркнули в разведке.

Коварные комбинированные атаки России

Оккупанты стараются каждый раз использовать разную тактику, чтобы ввести в заблуждение противовоздушную оборону. Россияне очень хотят использовать комбинированную тактику в момент, когда Украина этого не ожидает. Однако силы ПВО всегда готовы и видят будущую угрозу.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что коварство и сложность в том, что близкое расстояние от района удара до цели, которую наметил враг. Это Киев и Киевщина, а запуск идет из Брянской области. Там были развернуты оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" и "Искандер-К" – баллистические и крылатые ракеты.