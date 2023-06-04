Россияне очень хотят использовать комбинированную тактику в момент, когда Украина этого не ожидает. Однако силы ПВО всегда готовы и видят будущую угрозу. Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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В чем опасность

Недавно оккупанты запустили 10 баллистических ракет в ночное время. Все ракеты, летевшие по баллистической территории, были уничтожены. Ночные ракетные атаки уже стали обычными за последнее время. Однако 29 мая 10 баллистических ракет по Украине запустили нетипично – днем.

Коварство и сложность в том, что близкое расстояние от района удара до цели, которую наметил враг. Это Киев и Киевщина, а запуск идет из Брянской области. Там были развернуты оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" и "Искандер-К" – баллистические и крылатые (ракеты – 24 Канал),

– отметил Юрий Игнат.

Враг сократил дистанцию ударов, теперь это несколько сотен километров. Так что времени на реагирование очень мало, как у противовоздушной обороны, так и у людей, которые должны скрыться. Речь идет буквально о считанные минуты.

Юрий Игнат о коварстве комбинированных атак: смотрите видео

Россияне истощают ПВО

Оккупанты пытаются ввести в заблуждение силы ПВО. Обычно первыми летят "Шахеды", которые будут сбивать с зенитно управляемых ракет. Противовоздушной обороне нужно время, чтобы перезарядиться и изменить позиции, ведь враг фиксирует места запусков. После истощения ПВО дронами россияне запускают ракеты.

Враждебные тактические приемы ясны командованию и руководству. Поэтому все работает достаточно эффективно. Говорить о том, что противовоздушная оборона работает неэффективно – сейчас, пожалуй, не решится никто,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Однако, к сожалению, не на всей территории Украины может быть высокий коэффициент сбития. Ведь невозможно полностью перекрыть те зоны, для которых физически отсутствуют необходимые средства. Большие города и стратегические направления все же находятся под надежной защитой ПВО.

Заметьте! За май силы противовоздушной обороны уничтожили 7 "Кинжалов", 26 "Калибров", 13 "Искандеров" разных модификаций. Кроме того, были сбиты 403 беспилотника: 369 Shahed 131\136, 8 ударных БПЛА "Ланцет" и другие виды разведывательных дронов.

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