Це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні. Про це повідомили британські розвідники.

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Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів

За даними розвідників, протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських дронів "Shahed" проти України.

Ймовірно, Росія запускає так багато БпЛА, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони,

– зазначили у розвідці Британії.

Однак, експерти вважають, що навряд чи Росія досягла особливого успіху. Так, Україна нейтралізувала принаймні 90% БпЛА, що летіли, використовуючи в основному свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння.

"Росія також, ймовірно, намагалася завдати ударів українським силам далеко за лінією фронту. Однак Росія залишається дуже неефективною у враженні таких динамічних цілей на дальності через погані процеси наведення", – наголосили у розвідці.

Підступні комбіновані атаки Росії

Окупанти намагаються кожного разу використовувати різну тактику, аби ввести в оману протиповітряну оборону. Росіяни дуже хочуть використовувати комбіновану тактику в момент, коли Україна цього не очікуватиме. Однак сили ППО завжди напоготові та бачать майбутню загрозу.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що підступність та складність в тому, що є близька відстань від району удару до цілі, яку намітив ворог. Це Київ та Київщина, а запуск йде з Брянської області. Там було розгорнуті оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М" та "Іскандер-К" – балістичні та крилаті ракети.