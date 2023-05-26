Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він зазначив, що тепер росіяни почали використовувати певний мікс – ударні дрони-камікадзе і крилаті ракети.

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Іран розраховується за російські літаки

За одну атаку вони можуть випустити десятки "Шахедів". За словами Світана, це свідчить, що росіяни отримали певний безліміт на виробництво цих безпілотників в Ірані, з подальшим транспортуванням Каспійським морем.

Скоріш за все, Іран почав отримувати російські Су-35 і розраховується за них своїми ударними безпілотниками. Вони використовуються фактично усюди й на всіх напрямках. Їхнім головним завданням є виснажити нашу систему ППО,

– наголосив військовий експерт.

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Особливу увагу потрібно звернути на західні області України. Тут потрібно посилювати мобільні групи ППО, щоб ефективніше протистояти "Шахедам". Росіяни, ймовірно, знайшли якісь маршрути, щоб оминати стаціонарні системи ППО.

ППО ефективно протистоїть крилатим ракетам

Світан розповів, що наше ППО вийшло на показник майже 100% збиття крилатих ракет. Досі важко дається протистояння з балістичними ракетами, або з тими, що летять по балістичній траєкторії. Україні бракує ЗРК Patriot та SAMP-T, щоб покрити усю територію країни.

"С-400, якими стріляли по Дніпру, цілеспрямовано били по медичних закладах, а у своїй пропаганді казали, що це зробила сама Україна. Єдине, що вони не врахували – Україна немає на озброєнні С-400", – додав військовий експерт.

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