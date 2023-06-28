Последствия атаки сейчас уточняются. Таким образом, Россия продолжает игнорировать законы и обычаи войны и использует тактику террора.

Обратите внимание Без корректировщиков этого бы не произошло, – в ОВА намекнули на наведенный удар по Краматорску

Украину снова атаковали дронами-камикадзе

Как рассказали в Генштабе ВСУ, ночью 28 июня российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed".

Сейчас информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью наши защитники сбили над областью два вражеских "Шахеда". В металлолом их превратило ПвК "Восход".

Кстати, за прошедшие сутки захватчики нанесли удар по территории Украины. Для этого задействовали 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и 2 зенитные управляемые ракеты С-300. Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Так, ракеты Х-22 враг направил по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Ракетами С-300 террористы поразили наполненное гражданскими людьми заведение питания в центре города Краматорск и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области. В результате атаки, к сожалению, есть погибшие дети и взрослые мирные люди, ранены более 50 людей, повреждены многоквартирные и десятки частных жилых домов.

Важно! Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

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